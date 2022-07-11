عاجل .. إطلاق نار خارج ملعب كرة قدم في الأرجنتينين

محمد بن مسعود - الدمام - أصيب عدد من الأشخاص خلال حادثة إطلاق نار، الأحد، خارج ملعب كرة قدم في دوري الدرجة الرابعة لكرة القدم في الأرجنتين، وفق ما نشرته قناة TN التابعة لـCNN
ووقعت حادثة إطلاق النار في محيط الملعب البلدي في مدينة لوجان، شمال غربي بوينس آيرس، وذلك عندما حاول جمهور الفريق الضيف، لياندرو آليم، دخول الملعب بالقوة وقامت قوات الشرطة بالتصدي للمشجعين.
وبعد وصول مشجعي الفريق المضيف، ظهرت العربة التي تم إطلاق النار منها.
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وتم نقل 7 أشخاص على الأقل إلى المستشفى بعد الحادثة، وفقا لـTN رغم أن وسائل إعلام أخرى قالت إن الحصيلة كانت أكبر.
وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، قال الفريق الضيف إنه تم تأجيل اللعبة بسبب إطلاق النار، وأضاف قائلا إن “ما كان يجب أن تكون حفلة كرة قم أصبحت حادثة مؤسفة بسبب أناس عنيفين”.
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