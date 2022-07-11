سعر الذهب في المملكة اليوم.. عيار 21 إلى 190.73 ريال

محمد بن مسعود - الدمام - تراجع سعر الذهب اليوم الاثنين 12-7- 2022 بداية التعاملات اليومية داخل وخارج الأسواق المحلية، حيث كان الانخفاض في سعر جرام الذهب خلال ذلك اليوم وكان متراجعاً عن اليوم الماضى وذلك بمقدار ريال واحد فقط عن سعر الذهب أمس الأحد، وكان ذلك متأثراً بعملية الزيادة والنقصان في سعر المعدن الأصفر بشكل عالمياً وذلك كان بسبب التداول الضعيف على معدن الذهب داخل البورصة العالمية.

ووصل جرام الذهب لعيار 24 داخل السعودية إلى ما يقارب 217.98 ريال ، وهذا ما يعادل (58.13 دولار)تقريبا.

وسجل جرام الذهب عيار 22 حوالي 199.82 ريال ، ويعادل (53.28 دولار)

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بينما جرام الذهب لعيار 21 أصبح سعره 190.73 ريال، ما يعادل (50.86 دولار).