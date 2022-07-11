تعرّف على حالة الطقس المتوقعة اليوم في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة

محمد بن مسعود - الدمام - توقع المركز الوطني للأرصاد اليوم، أن يكون الطقس غائما جزئيا على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة مع فرصة لهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة.
وأشار المركز إلى أن درجة الحرارة في مكة المكرمة تتراوح ما بين 43 – 30 درجة مئوية، واتجاه الرياح جنوبية شرقية بسرعة 20-10 كم/ساعة، ودرجة الحرارة في منى تتراوح ما بين 43 – 30 درجة مئوية .
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