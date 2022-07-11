بدءاً من الغد.. تطبيق نظام الزي الموحد لسائقي الأجرة بالمملكة وغرامة للمخالفين

محمد بن مسعود - الدمام - يلتزم بداية من يوم غد الثلاثاء، سائقو سيارات الأجرة العامة وأجرة المطار والأجرة الخاصة، وكذلك سائقو تطبيقات نقل الركاب، بالزي المخصص المعتمد من قِبَل الهيئة العامة للنقل، كمتطلب أساسي لممارسة هذه الأنشطة وفقًا لأحكام اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه.

ويُلزِم القرارُ شركات الأجرة، بتوفير زي موحد للسائقين، وينص على التزام السائقين في جميع أنحاء المملكة بلبس الزي أثناء تأدية العمل، مع التشديد على السائق الالتزام بالآداب والاحترام وحسن التعامل مع الركاب.

ووفقًا للائحة المخالفات والعقوبات لنشاط الأجرة؛ ستتم مخالفة السائقين غير الملتزمين بالزي المعتمد بغرامة قيمتها 500 ريال.

ويشمل الزي المخصص لسائقي الأجرة، فئات: (الأجرة العامة- أجرة المطار- الأجرة الخاصة- تطبيقات نقل الركاب).

الزي المخصص المعتمد

– لبس الزي الوطني أو قميص وبنطال طويل.

– يشترط على سائقي الأجرة فقط لبس قميص محدد بأكمام طويلة ولون رمادي وبنطال وحزام أسودين.

– وضع بطاقة التعريف ويمكن إضافة جاكيت أو معطف حسب الحاجة.

الهدف من الزي المخصص

– الارتقاء بمستوى جودة الخدمات في أنشطة النقل بشكل عام وفي الأجرة والتوجيه بشكل خاص.

– توحيد مظهر السائقين بما يتلاءم مع لائحة الذوق العام.

– الارتقاء بالمظهر العام.