أول تعليق من رئيس سريلانكا بعد  هروبه خارج البلاد

محمد بن مسعود - الدمام - قال مكتب رئيس وزراء سريلانكا، الإثنين، إن الرئيس غوتابايا راجاباكسا أبلغ رئيس الوزراء رانيل فيكريمسينجي، أنه سيتنحى كما أعلن في السابق.
وقال رئيس البرلمان في وقت سابق إن راجاباكسا سيستقيل الأربعاء، بعد أن اقتحم آلاف المحتجين المقر الرسمي للرئيس.
والأحد اجتمعت الأحزاب المعارضة في سريلانكا للتوافق على حكومة جديدة، بعد عرض رئيس ورئيس وزراء البلاد التنحي، في أكثر الأيام فوضوية بالبلاد خلال أشهر من الاضطرابات السياسية.
واقتحم المتظاهرون منازل كبار المسؤولين، بمن فيهم الرئيس، وأضرموا النار بأحدها في حالة من الغضب من جراء الأزمة الاقتصادية.
وبقي متظاهرون في المقر الرسمي المطل على الساحل للرئيس غوتابايا راجابكسا ومنزل رئيس الوزراء، وقالوا إنهم سيبقون لحين تنحي الرجلين.
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