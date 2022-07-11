اخبار السعوديه

صور.. بدء تطبيق خطة المرحلة الأولى لطواف الوداع للمتعجلين

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. بدء تطبيق خطة المرحلة الأولى لطواف الوداع للمتعجلين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن وكيل الرئيس العام للتفويج وإدارة الحشود سعادة المهندس أسامة بن منصور الحجيلي ، نجاح خطة طواف الإفاضة في أول أيام التشريق خلال يومي العاشر و الحادي عشر من شهر ذي الحجة.

مبيناً أن خطة طواف الوداع تأتي على مرحلتين خلال يومي الثاني عشر والثالث عشر، روعي في ذلك تهيئة كامل أدوار مبنى المطاف ، وكامل الطاقة الاستيعابية للمسجد الحرام ، و البدء في تطبيق خطة المرحلة الأولى لطواف الوداع للمتعجلين لليوم الثاني عشر من شهر ذي الحجة .

ويأتي ذلك بتوجيه من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، لتقديم أرقى الخدمات وفق تطلعات القيادة الرشيدة ورؤية المملكة ( 2030) .

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا