شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. بدء تطبيق خطة المرحلة الأولى لطواف الوداع للمتعجلين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن وكيل الرئيس العام للتفويج وإدارة الحشود سعادة المهندس أسامة بن منصور الحجيلي ، نجاح خطة طواف الإفاضة في أول أيام التشريق خلال يومي العاشر و الحادي عشر من شهر ذي الحجة.

مبيناً أن خطة طواف الوداع تأتي على مرحلتين خلال يومي الثاني عشر والثالث عشر، روعي في ذلك تهيئة كامل أدوار مبنى المطاف ، وكامل الطاقة الاستيعابية للمسجد الحرام ، و البدء في تطبيق خطة المرحلة الأولى لطواف الوداع للمتعجلين لليوم الثاني عشر من شهر ذي الحجة .

ويأتي ذلك بتوجيه من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، لتقديم أرقى الخدمات وفق تطلعات القيادة الرشيدة ورؤية المملكة ( 2030) .