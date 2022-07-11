محمد بن مسعود - الدمام - تغيبت عن المنزل بسبب خلاف مع زوجها.. “شرطة جازان” تُعيد فتاة لذويها أعادت شرطة منطقة أبو عريش فتاة متغيبة إلى ذويها؛ وذلك بعدما جرى تداول قضيتها في شبكات التواصل الاجتماعي.
وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان، إنه تمت مباشرة قضية تغيب الفتاة فور تداول قصتها على مواقع التواصل.
وأبان أن الفتاة راجعت بنفسها شرطة المحافظة وأفادت بوجودها في منزل صديقتها بسبب خلاف مع زوجها، لافتاً إلى أنه جرى استكمال الإجراءات وتسليمها لذويها.
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