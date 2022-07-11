شاهد.. سماحة المفتي أثناء رمي الجمرات

محمد بن مسعود - الدمام - قام سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء، برمي الجمرات لحج عام ١٤٤٣هـ.

ونشرت الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء مقطع فيديو أثناء قيام سماحة المفتي برمي الجمرات أمس الأحد.

وكان حجاج بيت الله الحرام قد توجهوا أمس الأحد في أول أيام التشريق إلى منشأة الجمرات بمشعر منى لرمي الجمرات الثلاث، مبتدئين بالجمرة الصغرى، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة، تأسيًا واتباعاً للرسول عليه أفضل الصلاة والسلام.