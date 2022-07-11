متوفر في كل منزل ورخيص الثمن.. مشروب يقلل من خطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب

محمد بن مسعود - الدمام - كشفت دراسة جديدة، أن تناول كوب الشاي يوميا له فوائد كثيرة، حيث يعزز القدرات العقلية ويحسن الأداء في المهام الإبداعية، إضافة إلى أنه يأتي بفوائد معرفية وصحية، من بينها العيش لعمر أطول دون أمراض.

ووفق صحيفة ديلي ميل” البريطانية، فإن الباحثون توصلوا إلى وجود صلة بين تناول الشاي وزيادة القدرة على حل المشكلات.

وحول فوائد الشاي الأسود:

1- محاربة رائحة الفم الكريهة: بسبب مادة البوليفينول الموجودة في الشاي تقتل البكتيريا بشكل عام بالفم.

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2- يساعد على فقدان الوزن: يساعد شرب بضعة أكواب من الشاي يوميًا على التخلص من الوزن غير المرغوب فيه، حيث ثبت أنه يقلل بشكل مؤقت من الشهية.

3- يحارب بكتيريا الفم: مادة البوليفينول التي تحارب رائحة الفم الكريهة تحارب البكتيريا التي يمكن أن تسبب التهاب الحلق.

4- يقوي مينا الأسنان: يعد الشاي مصدرًا طبيعيًا للفلورايد، كما أن أحماض التانيك الموجودة في الشاي تساعد بشكل طبيعي على تقوية مينا الأسنان وتعد دفاعا طبيعيا ضد التسوس.

5- يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب: الشاي هو مصدر جيد لمجموعة من المواد الكيميائية النباتية تسمى الفلافونويد، والتي قد تساعد في تقليل الالتهاب، وتقلل من الكوليسترول الضار LDL وأيضا من خطر الإصابة بأمراض القلب.

6- يُحسن التركيز: “الثيانين” هو حمض أميني فريد من نوعه فعليًا في الشاي، قد يحسن الانتباه عن طريق إرخاء الدماغ.

7- يساعد في عملية الهضم: احتساء كوب يوميا قد يساعدك في السيطرة على بعض هذه المشكلات، إذ إن التانينات الموجودة في الشاي قد تهدئ السبيل المعوي الذي يمكن أن يقلل من اضطراب المعدة والإسهال.

8- قد يقلل من خطر الإصابة بالسرطان: يمكن لكوب واحد أن يكون ضمن قائمة التدابير الوقائية ضد السرطان، كون مادة البوليفينول لها خصائص مضادة للأكسدة تساعد على منع تكوين أنواع معينة من الخلايا السرطانية.

9- قد يخفض خطر السكتة الدماغية: إذا كنت تشرب أربعة أكواب أو أكثر من الشاي كل يوم، فإن خطر الإصابة بالسكتة الدماغية ينخفض بنسبة 32 في المائة.

10- رفع مستويات مضادات الأكسدة: مضادات الأكسدة هي جزء مهم من نظامك الغذائي، حيث توفر لك مجموعة متنوعة من الفوائد الصحية، يمكن أن تساعد مضادات الأكسدة في إزالة الخلايا التي تضررت من المرض.