أسعار النفط.. خام “برنت” يسجل  108 دولاراً

محمد بن مسعود - الدمام - شهدت أسعار النفط عدم استقرار، اليوم الإثنين، مع ارتفاع سعر خام برنت بسبب مخاوف تتعلق بالإمدادات.
وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 11 سنتا أو 0.1 في المئة إلى 107.13 دولار للبرميل بحلول الساعة 0102 بتوقيت جرينتش.
بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط مع قيام التجار بموازنة المخاوف من الإمدادات أمام المخاوف بشأن الركود أو قيود الصين بسبب كوفيد-19 والتي تضر بالطلب.
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