رئاسة شؤون الحرمين تستعد لاستقبال حجاج بيت الله الحرام في طواف الوداع

محمد بن مسعود - الدمام - استعدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لاستقبال الحجاج في طواف الوداع، حيث يشهد المسجد الحرام وساحاته توافد حجاج البيت العتيق في اليوم الثاني من أيام التشريق من مشعر منى وذلك في حشود غفيرة تحفها الرحمة والسكينة ويملأها الأمن والسلام لأداء طواف الوداع لليوم 12 و 13 لحجاج الداخل ويوم 14 لحجاج الخارج البالغ عددهم مليون حاج .
واستعدت الرئاسة لاستقبال هذه الحشود وفق خطتها التنظيمية المعدة لحج هذا العام 1443هـ، إذ وضعت جميع الوكالات الإدارات التابعة لها خطط لهذه النفرة بالمشاركة مع الجهات المعنية والمشاركة في بيت الله الحرام لإنجاح هذه الخطط وتيسيرا لحجاج بيت الله من إتمام ركنهم الأخير من أركان وشعائر .
وتأتي هذه الجهود والخدمات المقدمة انطلاقا من حرص واهتمام ولاة الأمر – حفظهم الله، لتوفير بيئة صحية وآمنة تعين حجاج بيت الله الحرام على أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.
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