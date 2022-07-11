لن تصدق ما تراه .. شاهد: مشعر عرفات بعد مغادرة الحجاج بساعات قليلة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق-متابعات وثق مقطع فيديو الأوضاع داخل مشعر عرفات بعد مغادرة الحجاج بساعات قليلة. وأظهر الفيديو خلو مشعر عرفات من الحجاج وسط أجواء تتصف بالهدوء التام. وأبان الفيديو اكتمال أعمال النظافة وبدون أي مخلّفات على الأرض. يشار إلى أن أمانة مكة أعلنت اعتبارا من اليوم البدء في أعمال تنظيف مشعر عرفات بعد مغادرة الحجاج، بالإضافة إلى مشعر مزدلفة والحدود الخارجية لمشعر منى . أخبار قد تهمك

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