9 عمليات قلب مفتوح في المشاعر

وأوضحت أنها المنشآت الصحية تواصل تقديم العديد من الخدمات الطبية للحجاج خلال يوم عرفة وطوال موسم الحج، حيث كان هناك أكثر من 78 ألف مستفيدا من الخدمات الطبية، وأقامت 9 عمليات قلب مفتوح، 155 قسطرة قلبية 345 عملية غسيل كلوي 230 عملية جراحية و9 عمليات مناظير 1859 مستفيدا من الخدمات الطبية الافتراضية.
كما أعلنت هيئة الهلال الأحمر السعودي في الحرم المكي والمشاعر المقدسة، عن أعمالها الإسعافية هناك، حيث بلغت إجمالي عدد البلاغات في يوم عرفة 2646 بلاغا منها 84 مصابا 2562 مريضا، بعد أن قامت الهيئة ورجالاتها بدورهم كاملا لمساعدة المصابين والمرضى، حتى يكملوا فريضة الحج بسلامة وأمان، فيما بلغت عدد البلاغات في الحرم المكي والمشاعر المقدسة في يوم التروية وهو الثامن شهر ذي الحجة الجاري، 654 بلاغا، و629 حالة مرضية و25 إصابة.
كما أعلنت عن الإسعاف الجوي، أحد الخدمات المقدمة من هيئة الهلال الأحمر السعودي، عن تشغيل المرحلة الثالثة في خدمة ضيوف الرحمن في موسم الحج، فتم نقل 7 آلاف حالة وتسيير 5 آلاف رحلة جوية في زمن متوسطه 7 دقائق، في المرحلتين الأولى والثانية، وتم نقل 120 حالة في المرحلة الثالثة حتى اليوم، لنقل المصاب أو المريض إلى المستشفيات التخصصية.
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