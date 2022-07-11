إنقاذ حياة رئيس البعثة الطبية الإيرانية لموسم الحج بعد تعرضه لأزمة قلبية

أوضحت وزارة الصحة أن الكوادر الطبية في مركز القلب بمدينة الملك عبد الله الطبية في العاصمة المقدسة تمكنت من إنقاذ حياة رئيس البعثة الطبية الإيرانية في موسم الحج محمد رضا غلام رضا رفعتياني، إثر تعرضه لأزمة قلبية خلال أدائه شعائر الحج.

وقالت الوزارة: إن رفعتي، البالغ من العمر 60 سنة، ولم يكن يعاني من أمراض مزمنة، أحس بآلام في الصدر أثناء عمله مع البعثة الطبية، وعلى إثر ذلك تم نقله إلى مستشفى أجياد، وبعدها إلى مدينة الملك عبد الله الطبية كحالة إنقاذ حياة، حيث أخضعه الأطباء لعملية قسطرة أولى نجحت بفتح الشريان التاجي الأيسر الخلفي، الذي تم توسيعه ووضع دعامه له.

وبعد ملاحظة الأطباء استمرار آلام رفعتي، جرى إخضاعه لعملية قسطرة ثانية لتوسيع التاجي الأيسر الامامي وإزالة التضيّق الذي يعانيه ووضع دعامة باستخدام أحدث التقنيات المتقدمة المتمثلة بتقنية الفيديو للشرايين التاجية.

وأشار استشاري أمراض القلب في مدينة الملك عبدالله الطبية الطبيب محمد العتين، إلى فعالية المنظومة الإسعافية لخدمة حجاج بيت الله الحرام، التي تمكنت من نقل رفعتي بسرعة إلى المستشفى بعد ظهور عوارض تعرضه لجلطة قلبية حادة، مضيفا أن التعامل مع الحالة تم بسرعة قياسية بما ساهم في إنقاذ حياة الحاج الإيراني.

وأكد الدكتور العتين حرص منظومة الصحة على الالتزام بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد، بتقديم أفضل الخدمات الطبية وفق أعلى المعايير العالمية لجميع مواطني المملكة وزائريها، وخاصة حجاج بيت الله الحرام الذين تتشرف المملكة باحتضانهم ورعايتهم.

من جانبه، توجه رفعتي بالشكر للطواقم الطبية السعودية التي أشرفت على علاجه، مشيداً بنوعية الخدمات الطبية المقدمة للحجاج وبمستوى الرعاية الصحية التي حظي بها في مختلف مراحل العلاج وصولا إلى عمليتي القسطرة ووضع الدعامات, حيث غادر رفعتي المستشفى بعد تحسن حالته الصحية

يذكر أن وزارة الصحة، ومن خلال المستشفيات والمراكز الصحية في مكة المكرمة، وعرفات، ومزدلفة، ومنى والجمرات والطائف، قدمت خدمات صحية لأكثر من 93,229 حاجاً، وبين أبرز الخدمات المقدمة 10 عمليات قلب مفتوح، و 187 قسطرة قلبية، فيما أجريت 379 عملية غسيل كلوي، و10 عمليات مناظير، وأكثر من 250 عملية جراحية، فيما قدم مستشفى الصحة الافتراضي خدماته لأكثر من 2200 من الحجاج عن بعد.