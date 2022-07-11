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وزير الإعلام يكرم رحالة عراقيا حج سيرا

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- بواسطة أيمن الوشواش - تكريما لرحلة كفاحه الكبيرة، التقى وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي أمس، بمقر الوزارة بمشعر منى الرحالة العراقي آدم محمد الذي قدم إلى المملكة سيرا على الأقدام من المملكة المتحدة، ويؤدي حاليا مناسك الحج بصحبة أسرته مع جموع ضيوف الرحمن.

واستمع الوزير القصبي إلى إيجاز عن مراحل وظروف الرحلة التي استغرقت 10 أشهر و25 يوما بداية من ولفرهامبتون البريطانية مرورا بـ 11 دولة «هولندا، ألمانيا، النمسا، المجر، صربيا، بلغاريا، تركيا، لبنان، الأردن»، وصولا للمملكة ليستقر به المقام في مكة المكرمة لأداء مناسك الحج.

وأعرب الرحالة العراقي آدم محمد، عن بالغ شكره وتقديره لحكومة المملكة ممثلة بوزارة الإعلام؛ وفي مقدمتهم الوزير القصبي على استضافته وإنهاء إجراءات تصريح الحج ليكون ضمن ضيوف الرحمن هذا العام.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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