شكرا لقرائتكم خبر وزير الإعلام يكرم رحالة عراقيا حج سيرا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تكريما لرحلة كفاحه الكبيرة، التقى وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي أمس، بمقر الوزارة بمشعر منى الرحالة العراقي آدم محمد الذي قدم إلى المملكة سيرا على الأقدام من المملكة المتحدة، ويؤدي حاليا مناسك الحج بصحبة أسرته مع جموع ضيوف الرحمن.

واستمع الوزير القصبي إلى إيجاز عن مراحل وظروف الرحلة التي استغرقت 10 أشهر و25 يوما بداية من ولفرهامبتون البريطانية مرورا بـ 11 دولة «هولندا، ألمانيا، النمسا، المجر، صربيا، بلغاريا، تركيا، لبنان، الأردن»، وصولا للمملكة ليستقر به المقام في مكة المكرمة لأداء مناسك الحج.

وأعرب الرحالة العراقي آدم محمد، عن بالغ شكره وتقديره لحكومة المملكة ممثلة بوزارة الإعلام؛ وفي مقدمتهم الوزير القصبي على استضافته وإنهاء إجراءات تصريح الحج ليكون ضمن ضيوف الرحمن هذا العام.