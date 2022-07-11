وزير الداخلية ينقل تحيات القيادة لقوات أمن الحج

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وأكد خلال لقائه بمديري القطاعات الأمنية وقادة قوات أمن الحج، بمقر وزارة الداخلية في مكة المكرمة، أن القيادة وفرت الإمكانات كافة لخدمة ضيوف الرحمن وضمان أدائهم نسكهم بكل يسر وسهولة.وأعرب عن اعتزاز المملكة بخدمة الحجاج والمعتمرين، مشيدا بالجهود التي بذلها ويبذلها منسوبو القطاعات الأمنية والعسكرية في تنفيذ مراحل الخطط الأمنية للحج، كما ثمن الجهود المتكاملة لجميع الوزارات والجهات الحكومية والخدمية المشاركة في خدمة حجاج بيت الله الحرام.
ودعا الله عز وجل أن يتقبل من ضيوف الرحمن حجهم، وسعيهم، وأن يعودوا لديارهم سالمين غانمين.
وكان مدير عام الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية بالحج قائد قوات أمن الحج الفريق محمد البسامي، ألقى كلمة خلال الاستقبال استعرض فيها مراحل تفويج الحجاج التي تمت وفق خطط أمنية وتنظيمية متكاملة.
حضر الاستقبال رئيس أمن الدولة عبدالعزيز الهويريني، ورئيس الاستخبارات العامة خالد الحميدان، ونائب وزير الداخلية الدكتور ناصر الداود، ونائب رئيس أمن الدولة عبدالله العويس، وقادة القطاعات الأمنية والعسكرية المشاركون في مهمة الحج.
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