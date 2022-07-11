شكرا لقرائتكم خبر إعلامي لكل 1000 حاج في المشاعر المقدسة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وهيأت وزارة الإعلام بكل هيئاتها التجهيزات والتقنيات المتطورة، لتمكينهم من أداء تغطياتهم المباشرة والمصورة ورسائلهم الإعلامية والتقارير الوثائقية بما يرتقي لمكانة هذه الشعيرة الإسلامية.وتركزت المواد الإعلامية التي تم نشرها ونقلها عبر هذه الوسائل الإعلامية المشاركة في موسم الحج على عكس الصورة الإيمانية والمشاهد الحية التي تعايشت معها أفئدة ضيوف الرحمن؛ الذين احتضنتهم أرض المشاعر المقدسة لأداء مناسكهم في جو من السكينة والوقار؛ مع إبراز مجهودات المملكة في خدمة ضيوف الرحمن، وتكاتف جهود مختلف الجهات المشاركة في هذا الموسم.
وأسهمت الوسائل الإعلامية في نقل الثقافة وإيصال رسالة الإسلام السامية إلى كافة أقطار الأرض، وتعريف العالم بركن الحج وشعائر الدين الحنيف، وإظهار الرسائل العظيمة للدين الإسلامي من اجتماع لمئات الآلاف من المسلمين في مكان واحد في وقت محدد كل عام ملبيين طائعين.
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