شكرا لقرائتكم خبر الربيعة يطلع على سير العمل بمواقع نسك الحجاج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تفقد وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة، أمس، مواقع تنفيذ نسك حجاج بيت الله الحرام التابعة لمشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي «أضاحي» والمرافق التشغيلية له.

ووقف على سير العمل؛ مستمعا إلى شرح حول الخدمات التي يقدمها المشروع بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة، وآلية العمل في مواقع تنفيذ نسك الحجاج التي من خلالها تفحص النسك طبيا وشرعيا، للتأكد من سلامتها وعدم وجود العيوب المانعة شرعا.

كما تفقد، تنفيذ مبادرة «الثلج الجاف»، التي أطلقها المشروع، بالتعاون مع القطاع الخاص، عن طريق مخلفات غازات المصانع «ثاني أكسيد الكربون»، ومعالجتها بمواد خاصة لتحويله إلى قطع ثلجية، تستخدم للمحافظة على جودة اللحوم، بعد تغليفها حراريا بواسطة أجهزة حديثة، لحفظها لأطول وقت ممكن.

وأشاد الدكتور توفيق الربيعة، بالجهود التي يقوم بها مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي، لخدمة حجاج بيت الله الحرام، والتقنيات الحديثة التي يستخدمها، في سبيل المحافظة على جودة اللحوم حتى وصولها إلى مستحقيها.