مرافق صحية بالمخيمات لتخفيف الضغط على المستشفيات

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وأوضح نائب المشرف على إدارة الخدمات العامة المشرف على البرنامج الدكتور جمال غنيم أنه تم تهيئة قرابة 100 مرافق صحي من مختلف التخصصات، سواء أطباء أو ممرضين أو طلاب طب من الجنسين، وتم توزيع 73 مرافقا على مخيمات الحجاج العرب في المشاعر.وأنشأ البرنامج مركز اتصال يضم 20 طبيبا ذوي خبرات كبيرة للرد على استفسارات واتصالات المرافقين الموزعين على المخيمات في حال وجود طارئ كفكرة مبتكرة غير مسبوقة على مستوى مخيمات الحجاج.
ويهدف البرنامج إلى تجويد الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن والرفع من مستواها، بجانب متابعة الحالة الصحية للحجيج في المخيمات لتخفيف الضغط على المستشفيات والمراكز الصحية في المشاعر خصوصا للحالات الخفيفة التي لا تستدعي الذهاب للمستشفيات والمراكز الصحية المنتشرة في المشاعر، مما يقلل الأعباء عليها ويسهم في تقديم خدمة راقية وسريعة ومميزة للحاج بعلاجه فورا دون الحاجة للتوجه للمستشفيات.
من جهته أكد رئيس مجلس إدارة الشركة ماهر جمال حرص شركة مطوفي حجاج الدول العربية على الارتقاء بالخدمات المقدمة لحجاج بيت الله ضمن الباقات التي أطلقت والمتوفرة عبر المسار الالكتروني.
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