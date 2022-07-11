علاج 97 ألف حاج في مراكز ومستشفيات المشاعر المقدسة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بلغ عدد الحجاج الذين تلقوا الخدمات العلاجية عبر المستشفيات والمراكز الصحية في مكة المكرمة، وعرفات، ومزدلفة، ومنى، والجمرات 97.262 حاجا وحاجة حتى أمس. وجهزت وزارة الصحة خلال الموسم في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة منشآتها الصحية لتقديم الخدمات العلاجية لضيوف الرحمن، حيث بلغ عدد المستشفيات 23، يساندها 147 مركزا صحيا، وزادت سعتها السريرية إلى 4654، فيما بلغ عدد الأسرة المخصصة للعناية المركزة 1080، والمخصصة لضربات الشمس 238، وعدد الكوادر الصحية المؤهلة لخدمة ضيوف الرحمن نحو 25 ألف ممارس. خدمات علاجية تلقاها الحجاج: 10 عمليات قلب مفتوح 187 قسطرة قلبية 379 عملية غسيل كلوي 10 عمليات مناظير 267 عملية جراحية 997 حاجا دخلوا المستشفيات 9 حالات تشخيص جلطات دماغية 127 حالة أشعة عن بعد 1995 استشارة فورية

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