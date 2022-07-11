شكرا لقرائتكم خبر علاج 97 ألف حاج في مراكز ومستشفيات المشاعر المقدسة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وجهزت وزارة الصحة خلال الموسم في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة منشآتها الصحية لتقديم الخدمات العلاجية لضيوف الرحمن، حيث بلغ عدد المستشفيات 23، يساندها 147 مركزا صحيا، وزادت سعتها السريرية إلى 4654، فيما بلغ عدد الأسرة المخصصة للعناية المركزة 1080، والمخصصة لضربات الشمس 238، وعدد الكوادر الصحية المؤهلة لخدمة ضيوف الرحمن نحو 25 ألف ممارس.خدمات علاجية تلقاها الحجاج:
10 عمليات قلب مفتوح
187 قسطرة قلبية
379 عملية غسيل كلوي
10 عمليات مناظير
267 عملية جراحية
997 حاجا دخلوا المستشفيات
9 حالات تشخيص جلطات دماغية
127 حالة أشعة عن بعد
1995 استشارة فورية
كانت هذه تفاصيل خبر علاج 97 ألف حاج في مراكز ومستشفيات المشاعر المقدسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.