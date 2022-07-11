“الأرصاد”: سحب رعدية ممطرة على منطقة نجران

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس نَبَّهَ المركزُ الوطنيُّ للأرصاد اليوم، من تشكل سحب رعدية ممطرة على منطقة نجران، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية على: الخرخير، ومدينة نجران، ومحافظات حبونا، وبدر الجنوب، وثار، وخباش، ويدمة، وشرورة.

وبيَّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة العاشرة صباحاً.

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