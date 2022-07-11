«إيجار»: 450 ألف عملية دفع إلكتروني خلال النصف الأول من 2022

وبين في بيان له أن عمليات الدفع الإلكتروني للدفعات الإيجارية التي تتيحها الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار تنوعت ما بين دفعات سنوية، ونصف سنوية، وربع سنوية، وشهرية، إضافة لعمليات شحن رصيد المستخدم في الشبكة.
وأوضح أن جميع خدماته ومن ضمنها الخدمات المالية من شأنها تيسير إجراءات التعاملات الإيجارية، وحفظ حقوق الأطراف، نتج عنها توثيق نحو مليون عقد إيجار خلال العام الحالي.
وأشار إلى أن الدفع الإلكتروني للدفعات يثبت التعاملات المالية بين أطراف العملية الإيجارية، ويحفظ حقوقهم، ويعزز الثقة بينهم، حيث تغني عمليات الدفع الإلكتروني طرفي العقد (مؤجراً، ومستأجراً) عن التعاملات النقدية، وإصدار إيصالات سندات القبض، وتعتبر عمليات الدفع الإلكتروني عبر القنوات الإلكترونية (سداد، ومدى) إثباتاً معتمداً لسداد الأجرة، إضافة إلى تيسير إجراءات التحصيل المالي، ومتابعة التعاملات المالية، ما يسهل اتفاق أطراف العملية الإيجارية على اختيار فترات السداد القصيرة ومنها الشهرية، وربع السنوية، وتلبية رغبات المستفيدين؛ بهدف تيسير عملية الدفع بالنسبة للمستأجر، حيث يمكن الدفع الجزئي أو المستقبلي للدفعة الإيجارية، وتنظيم عملية التحصيل بالنسبة للمؤجر، بتسجيل الحساب البنكي للمؤجر في الشبكة أثناء تسجيل العقد؛ لتحويل الدفعات المالية من قنوات الدفع إلى حساب المؤجر مباشرة.
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