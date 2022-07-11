«الإحصاء»: الإنتاج الصناعي نما 24 %

محمد بن مسعود - الدمام - أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية ، أمس (الأحد)، ارتفاع مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بالمملكة في مايو 2022 بنسبة 24% مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق، وذلك نتيجة للارتفاع في نشاط التعدين واستغلال المحاجر والصناعة التحويلية وإمدادات الكهرباء والغاز. وأوضحت نتائج النشرة الشهرية للمؤشر ارتفاع الرقم القياسي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر خلال شهر مايو الماضي بنسبة 23.3%، مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق، فيما ارتفع الرقم القياسي لنشاط الصناعة التحويلية بنسبة 28.8%، وزاد نشاط إمدادات الكهرباء والغاز بنسبة 3%. وارتفع الرقم القياسي العام للإنتاج الصناعي لشهر مايو الماضي مقارنة بشهر أبريل بنسبة 1.2%، نتيجة صعود نشاط التعدين واستغلال المحاجر الذي ظهر مرتفعاً بنسبة 0.9%، ونشاط الصناعة التحويلية الذي ارتفع بنسبة 0.2%، كما ظهر نشاط إمدادات الكهرباء والغاز مرتفعاً بنسبة 24.9%.

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