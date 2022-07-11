العراق: لا نية لتغيير سعر الصرف في 5 سنوات

محمد بن مسعود - الدمام - نقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية أمس (الأحد) عن نائب محافظ البنك المركزي العراقي عمار خلف، أن «المركزي» لا يرى أي مبرّر لتغيير سعر صرف الدينار، فيما بيّن أن الظرف الاقتصادي يعد المعيار الأساسي في ذلك.

كما أكد عدم وجود أي خطط مستقبلية للقيام بذلك في السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة.

وقال نائب محافظ البنك المركزي: «إن سعر الصرف في الوقت الحاضر باعتقادنا كسلطة نقدية لا يوجد مبرر لتغييره»، موضحاً أن تغيير سعر الصرف يبقى ضمن سياسة السلطة النقدية وحسب الظروف.