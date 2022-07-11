العراق: لا نية لتغيير سعر الصرف في 5 سنوات

كما أكد عدم وجود أي خطط مستقبلية للقيام بذلك في السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة.
وقال نائب محافظ البنك المركزي: «إن سعر الصرف في الوقت الحاضر باعتقادنا كسلطة نقدية لا يوجد مبرر لتغييره»، موضحاً أن تغيير سعر الصرف يبقى ضمن سياسة السلطة النقدية وحسب الظروف.
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