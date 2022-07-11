هل يحق لرجل المرور إعطاء قائد المركبة أكثر من مخالفة في نفس الوقت؟.. شاهد: محام يُجيب

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
أجاب المحامي زياد الشعلان، على سؤال مفاده: “هل يحق لرجل المرور إعطاء الشخص أكثر من مخالفة بنفس الوقت”.
وقال الشعلان، في مقطع فيديو: “نعم يحق لرجل المرور إعطائك أكثر من مخالفة بنفس الوقت، ويسمى هذا تعدد الغرامات، بتعدد المخالفات”.
وأضاف: “مثلا قد يعطيك غرامة 1000 ريال لقيادة المركبة قبل الحصول على رخصة، وبنفس الوقت يعطيك غرامة 150 ريال لعدم ربط حزام الأمان”.
واختتم حديثه: “وقد يعطيك أيضا غرامة 1000 ريال لقيادة السيارة بدون لوحة أمامية”.
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