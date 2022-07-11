شكرا لقرائتكم خبر عن ضربة موجعة للاهلي المصري قبل مواجهة فيوتشر في الدوري المصري والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تلقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضربة موجعة قوية قبل مواجهة نادي فيوتشر في بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم لموسم 2021-2022، ضمن فعاليات الجولة الرابعة والعشرين.

الأهلى يتلقى ضربة موجعة بغياب أبرز اللاعبين

الأهلي وفيوتشر الدور الأول

وفي التفاصيل الخاصة بالخبر فإن الأهلى يغيب عن صفوفه عدد كبير من اللاعبين على رأسهم حسين الشحات الذي تعرض لإصابة في الغضروف ونهاية موسم اللاعب، بالإضافة إلى أحمد عبدالقادر الذي قرر الجهاز الفني والطبي عدم المجازفة باللاعب في تلك المواجهة.

فيما يغيب عن المباراة أيضًا لويس ميكيسوني وبيرسي تاو ومحمود وحيد في المباراة المرتقبة خاصة أن الفريق عائد من تعادل سلبي امام الجونة في المباراة الأخيرة للمارد الأحمر.

ويدخل فيوتشر المباراة منتشيًا بالحصول على لقب كأس الرابطة المصرية على يد غزل المحلة بنتيجة كبيرة خمسة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت يوم الثلاثاء الماضي.

ويستعد الأهلي لمواجهة فيوتشر والمقرر لها يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة التاسعة مساءًا على ستاد الأهلي وي السلام.

ويدخل المارد الأحمر المباراة وهو يحتل المركز الثالث برصيد 45 نقطة من لعب 21 مبارة فقط، حيث حقق الفوز في 13 مباراة، وتعادل في 6 مباريات، وتلقى الهزيمة في مناسبتين فقط.

الأهلي وفيوتشر