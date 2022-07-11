شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة منتخب مصر والكاميرون في كأس أمم إفريقيا لكرة اليد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - موعد مباراة مصر والكاميرون واحدة من الموضوعات التي لاقت عمليات بحث كبيرة من معرفة موعد الفراعنة في كأس أمم إفريقيا لكرة اليد في البطولة التي ستقام في بطولة مصر في النسخة التي ستقام في العاصمة المصرية القاهرة وبالتحديد في مدينة 6 أكتوبر.

موعد مباراة مصر ضد الكاميرون

ويأتي موعد مباراة منتخب مصر والكاميرون اليوم الأثنين 11 يوليو الجارى، والتي ستنطلق في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة، بينما ستنطلق في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

ومن المُنتظر أن تذُاع فعاليات مباراة مصر والكاميرون عبر قناة أون تايم سبورت الناقلة الحصرية لبطولة كأس أمم إفريقيا لكرة اليد.

منتخب مصر لكرة اليد

وكان المنتخب المصري في الوقت الأخير لكرة اليد قد حصل على الميدالية الفضية بعد ان تلقى الهزيمة على يد منتخب إسبانيا في نهائي بطولة دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط، بقيادة المدرب العالمى باروندو.

وأعلن باروندو المدير الفني لمنتخب اليد قائمة الفراعنة التي ستشارك في تلك البطولة وجاءت كالآتي:

حراسة المرمى:كريم هنداوي – محمد عصام الطيار – محمد علي.



الجناح الأيسر: عمر الوكيل بكار – أحمد مؤمن - أحمد هشام سيسه.

الظهير الأيسر: علي زين – يحيى الدرع – حسن وليد قداح - عبدالرحمن فيصل.

صانع الألعاب: أحمد خيري - سيف الدرع.

الظهير الأيمن: أحمد الأحمر – يحيى خالد - محسن رمضان - مهاب سعيد.

الجناح الأيمن: محمد سند - أكرم يسري.

الدائرة: محمد ممدوح هاشم - إبراهيم المصري – أحمد عادل - شادي خليل.