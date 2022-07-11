شكرا لقرائتكم خبر عن 80 % من ضيوف الرحمن يغادرون المشاعر المقدسة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يغادر اليوم الإثنين الحجاج المتعجلون، والذين يشكلون 80 % من ضيوف الرحمن، لحج هذا العام، المشاعر المقدسة، بعد رمي الجمرات، في ثاني أيام التشريق، وفق خطة تفصيلية إجرائية ووقائية، لإنهاء جميع مراحل رمي الجمرات بشكل آمن صحيا، ووضع مسارات ملونة محددة تحدد حركة الحجيج، إضافة إلى الملصقات الأرضية الإرشادية لترتيب توافد الحجيج في رمي جمارهم.

الجمرات والطواف

ويرمي ضيوف بيت الله الحرام، اليوم، الجمرات الثلاث، اتباعا لسنة الهادي المصطفى صلى الله عليه وسلم، مبتدئين بالجمرة الصغرى فالوسطى ثم جمرة العقبة، وبعدها يتوجه الحجاج المتعجلون إلى بيت الله الحرام، لأداء طواف الوداع اتباعا لقول الحق تبارك وتعالى «واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون».

ويمكث الحجاج الراغبون في التأخر، إلى اليوم الثالث عشر، من ذي الحجة في مشعر منى. ويرمون في ذلك اليوم الجمرات الثلاث، يومي الحادي عشر والثاني عشر من ذي الحجة، مبتدئين بالجمرة الصغرى فالوسطى ثم جمرة العقبة، يتوجهون بعدها إلى بيت الله الحرام، لأداء طواف الوداع، ثم يغادرون إلى أوطانهم.أيام التشريق

وخلال أيام التشريق، يرمي الحجاج الجمرات الثلاث الصغرى ثم الوسطى والكبرى، أو ما تعرف بجمرة العقبة بعد الزوال، وكل جمرة يرميها الحاج بـ 7 حصيات، وبعد أن ينتهي الحجاج من رمي الجمرات ومغادرة مشعر منى، يمكنهم الخروج من مكة والعودة إلى بلدانهم بعد الانتهاء من طواف الوداع.