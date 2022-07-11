شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية الظهران: حجز 390 دراجة مخالفة.. وحملات تفتيشية متواصلة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بيَّن رئيس بلدية الظهران م. فيصل القحطاني أن البلدية تنفذ حملات تفتيشية مستمرة على مواقع الدراجات، وحجز التي يتم تأجيرها على المتنزهين بشاطئ نصف القمر بشكل مخالف.

وأضاف: تم خلال النصف الأول من العام الجاري حجز أكثر من 390 دراجة، لمخالفتها أنظمة السلامة، إضافة إلى إزالة 14 مبنى مخالفا، ورفع 3117 م3 من الأنقاض بشاطئ نصف القمر، وذلك بالتعاون مع عدة جهات حكومية، وهي ‫محافظة الخبر، ‬وشرطة الظهران، بعد توجيه عدة إشعارات بالإزالة للمباني، لضمان ‫تحسين المشهد الحضري‬ لمرتادي ‫مدينة الظهران.

وأشار م. القحطاني إلى أن هناك 7 مواقع للدراجات البرية سارية، و7 مواقع أخرى تم إخلاؤها، ضمن الحملات المستمرة وذلك للوقاية من المخاطر والحوادث، نظرًا لعدم توافر وسائل السلامة فيها، وغير مرخصة.

وتابع أن الالتزامات المفروضة على المستثمر، تشمل توفير وسائل السلامة اللازمة لحماية الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، والحصول على الموافقة الخطية من الأمانة، قبل أية إضافات أو تعديلات، والالتزام بضوابط التراخيص والتشغيل والمراقبة لمواقع ركوب الدراجات النارية.

وأكد أنه لا يجوز للمستثمر تأجير الموقع لغير المخصص له، وفي حال حدوث مخالفات على المستثمر تطبق عليه الغرامات والجزاءات الواردة باللائحة، مختتمًا بأنه سيتم طرح مواقع للأنشطة البحرية المختلفة على طول شاطئ نصف القمر.