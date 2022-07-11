شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق مطعم وإتلاف أغذية فاسدة غرب الدمام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت بلدية غرب الدمام، التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، مطعما، وأتلفت كمية من المواد الغذائية المحضرة مسبقا، والتي تظهر عليها علامات التلف والعفن، وذلك خلال جولات مراقبي إدارة صحة البيئة، للتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية والصحية، حفاظا على سلامة الغذاء المقدم للمستهلكين.

وتكثف البلدية جولاتها الميدانية على المطاعم والمطابخ، خلال أيام عيد الأضحى المبارك، للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والمتعلقة بسلامة الغذاء، وشاركت البلدية، وزارة البيئة والمياه والزراعة، في ضبط مخالفي الذبح العشوائي في سوق المواشي على طريق «الدمام - بقيق».

وضبطت البلدية، بالتعاون مع الجهات الأمنية، عددا من المخالفين يمارسون الذبح العشوائي في الطرقات العامة وتحت خطوط الضغط العالي، في مواقع تفتقر إلى الاشتراطات الصحية.