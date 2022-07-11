شكرا لقرائتكم خبر عن احتفالات الشرقية.. «العرضة» بالخبر.. وأوبريت وطني في رأس تنورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تتواصل احتفالات عيد الأضحى المبارك في مختلف محافظات ومدن المنطقة الشرقية، ونظمت بلدية الخبر، احتفالات بميدان العرضة في كورنيش الخبر، والتي تستمر حتى مساء اليوم.

أوبريت وطني

وشملت فعالية «فرحة عيد رأس تنورة» 1443هـ، التي أقامتها بلدية محافظة رأس تنورة، وتستمر 3 أيام، 10 أركان، وانطلقت الفعاليات بأوبريت «يا وطن كل القلوب»، وسط حضور منسوبي البلدية، والعديد من الشخصيات من الدوائر الحكومية، وأهالي ووجهاء المحافظة.

وجاءت الفعالية في المركز الحضاري على كورنيش المحافظة، الذي دشنه رئيس بلدية المحافظة م. محمد الجاسم، بعد انتظار أكثر من 9 أعوام، وتجول في أركانه وزواياه.

شراكة مجتمعية

وقال م. الجاسم لـ ”الخليج 365”: إن هذه الفعالية تدعم السياحة والترفيه، وتحقق الشراكة المجتمعية، وتتكون من أكثر من 10 أركان، وجاءت ضمن مخطط أمانة المنطقة، بتوجيهات أمين الشرقية م. فهد الجبير، بهدف تحسين جودة الحياة.

برامج هادفةوبين أن فعاليات العيد تتضمن العديد من البرامج، منها أوبريت «يا وطن كل القلوب»، ومسرحية الأطفال الهادفة «محبوب البحر»، إضافة إلى العديد من البرامج المتنوعة والهادفة، منها الثقافية، والألعاب والمسابقات، موضحا أن الفعالية فرصة لخلق جو ترفيهي ثقافي اجتماعي، تستهدف من خلاله البلدية، إدخال روح البهجة والفرح على الأهالي، وجذب الزائرين من جميع المناطق، وتفعيل وتعزيز الجانب السياحي، وإبراز المحافظة بالشكل المطلوب.

ألعاب ومسابقاتمن جهته، قال مشرف الفعالية بالبلدية م. جاب الضاحي: إن الفعالية تشمل عددا من البرامج الترفيهية والثقافية المتنوعة، ومنها فعاليات متنوعة خاصة بالأطفال، ودشنت بالأوبريت، الذي تكون من 5 فصول، وتفاعل معه جميع الحضور، إضافة إلى مسرحية للأطفال بمسرح المركز الحضاري، وأمسية شعرية، وفرقة شعبية، و3 ألعاب هوائية خارجية، واثنتين داخليتين، وألعاب كهربائية، و5 ألعاب «تحدي»، ومسابقات ثقافية وحركية، والركن الصحي، ورسم وتلوين، ورسم الوجه، والتصوير الفوتوغرافي، وركن خارجي، وهي جلسات قريبة من البحر للعائلات وعددها 8 جلسات، وركن خاص لـ 7 من الأسر المنتجة.

مشاركة المتطوعينوتابع: فترة إعداد الفعالية استغرقت 45 يوما، وعمل 18 فردا لإنجازها، وتستهدف 7000 فرد خلال 3 أيام، مشيرا إلى مشاركة 180 متطوعا لإنجاح هذه الفعالية، التي استقطبت في اليوم الأول أكثر من 1600 فرد.

بهجة وسعادة وتأتي هذه الفعاليات ضمن إطار جهود البلدية الخدمية والتنموية والاجتماعية والترفيهية في المحافظة وحرصها على خلق أجواء البهجة والسعادة للمواطنين والمقيمين في المحافظة خلال فترة عيد الأضحى المبارك.