شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 50 نقطة ذبح مخالفة.. و25 مسلخا عشوائيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أسفرت الجولات الميدانية، التي نفذها فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية، عن رصد 50 مسلخًا ونقطة ذبح عشوائية مخالفة، وقال مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة م. عامر المطيري: إن 21 مسلخًا استقبلت المضحين بعد صلاة عيد الأضحى المبارك، وذبحت 18660 أضحية خلال اليوم الأول.

أعلى المعايير

وأشار إلى رفع عدد مسالخ المنطقة هذا العام لأكثر من 21 مسلخًا، وتدشين المسلخ الآلي بمحافظة القطيف، بالإضافة إلى مسلخ متنقل بمحافظة حفر الباطن، موضحًا أن الاستعدادات والتجهيزات شملت الكوادر البشرية بأكثر من 900 عامل، ما بين أطباء بيطريين، ومشرفين، وجزارين، ورجال أمن، وعمال نظافة، وتهيئة أماكن واستراحات ومسارات خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة في مواقع الذبح، مع تطبيق أعلى معايير السلامة الصحية والنظافة.أركان تثقيفية

وأكد استمرار الحملات التوعوية الإرشادية الصحية لرواد أسواق الأنعام والمسالخ بالمنطقة، وذلك بتواجد أركان تثقيفية داخل أسواق الأنعام والمسالخ، من أجل الارتقاء بوعي المستهلكين، وتنمية ثقافتهم التسويقية والاستهلاكية.

أحواش مخالفةوبيّن أن عدد الأضاحي التي استقبلتها مسالخ المنطقة خلال اليوم الأول لعيد الأضحى المبارك، بلغ 15300 من الضأن، و3300 من الماعز، و60 رأسًا من الإبل، موضحًا أن جولات الفرق البيطرية التفتيشية داخل أسواق الأنعام بالمنطقة، أسفرت عن ضبط 50 حوشًا مخالفًا، ومصادرة أكثر من 200 أداة تستخدم في عمليات الذبح وتجهيز الأضحية.

مسالخ مرخصةمن ناحيته، أهاب مدير عام إدارة الأسواق والمسالخ د. علي الحاجي بالجميع، أهمية اقتصار ذبح أضاحيهم من خلال المسالخ المرخصة الخاضعة للإشراف والرقابة البيطرية من قبل الأطباء البيطريين المتخصصين، وذلك حفاظًا على الصحة العامة، والمساهمة في القضاء على انتشار الأمراض المعدية والمشتركة بين الإنسان والحيوان.

إجراءات نظاميةفي السياق ذاته، ضبطت لجنة متابعة الذبح العشوائي بوكالة الخدمات، التابعة لأمانة محافظة الأحساء، 25 مسلخًا عشوائيًا في 88 موقعًا، و53 عاملًا، يديرون تلك المسالخ، واُتخذت بحقهم الإجراءات النظامية.

وأشار المتحدث الرسمي للأمانة خالد بووشل إلى رصد 125 ذبيحة، ومصادرة وإتلاف اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وتطبيق الجزاءات النظامية بحق المخالفين.

ملوثات خارجيةمن ناحيته، أكد وكيل الأمانة للخدمات م. فهد الزهراني أهمية تنبُه المواطنين والمقيمين على حدٍ سواء من خطورة الذبح العشوائي خارج المسالخ المتخصصة؛ كون ذلك يتم في ظروف تغيب عنها آليات الفحص البيطري للأنعام قبل وبعد الذبح، ما يُعرّض المستهلك لخطر الإصابة بالأمراض، كما يُعرّض الذبائح للفساد السريع؛ بسبب ارتفاع درجات الحرارة، والتعرض للملوثات الخارجية.

نظافة وتعقيموبيَّن أن عدم ضمان نظافة وتعقيم الأدوات المستخدمة في الذبح والتجهيز، يكون سببًا في تلوث اللحوم، وعدم التخلص السليم من مخلفات الذبائح يؤدي إلى تلوث البيئة والتسبب بالتشويه البصري والمكاني لها، وعدم كسر سلاسل العديد من الأمراض.