شكرا لقرائتكم خبر عن قائد كشفي يتخلى عن منصبه لتوجيه الحجاج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تخلى قائد كشفي عن موقعه القيادي بأحد معسكرات الخدمة العامة الفرعية، التي تُقيمها جمعية الكشافة العربية السعودية في المشاعر المقدسة للمشاركة مع أبنائه الكشافة والجوالة في خدمة ضيوف الرحمن، إيمانًا منه بأهمية الرسالة التي يقدمها لعمل الخير في أطهر البقاع.

وترك القائد الكشفي غانم الدوسري من محافظة وادي الدواسر، مكتبه؛ ليساهم في إرشاد الحجاج أمام بوابة المعسكر، في التفاتة بعثت المزيد من الحماس لدى أفراد المعسكر من القادة والكشافة، والذي هو عمل غير مستغرب على أبناء المملكة، التي جنّدت طاقاتها وكوادرها وإمكاناتها لتوفير سبل الراحة والسلامة وتحقيق الأمن والأمان لحجاج بيت الله الحرام، بمبادرات وخدمات فريدة واستثنائية تشارك فيها جميع الجهات، تسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 بتقديم أفضل الخدمات للحجاج، وإبراز الصورة المشرِّفة والحضارية للمملكة في خدمة الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن.