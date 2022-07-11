شكرا لقرائتكم خبر عن «القوات المشتركة» تشارك في خدمة أسر شهداء الواجب والمصابين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تشارك القوات المشتركة مع «برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة» من أسر شهداء الواجب والمصابين والشخصيات الإسلامية، الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، من خلال المتابعة الأمنية لسكن الضيوف، ومرافقة مواكب الحافلات في التنقل بين المشاعر لتسهيل مهمتهم، وتفويجهم والتأكد من توزيع الأسماء في الحافلات حسب المقاعد، والاطمئنان عليهم داخل المخيمات، إضافة إلى عمل الجولات التفقدية على مقار سكنهم؛ ليؤدوا مناسكهم بيُسر وسهولة.

يُشار إلى أن الضيوف وقفوا في عرفات، ثم باتوا في مزدلفة، ثم أحلوا الإحرام بعد رمي جمرة العقبة، ويكملون إقامتهم في مقر مشعر منى، مع تكاتف لجان البرنامج كافة لينعَم الضيوف بالراحة والسلامة.