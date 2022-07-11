شكرا لقرائتكم خبر عن 23 لغة للإرشاد المكاني بالمسجد الحرام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تقدم وكالة اللغات والترجمة بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في إدارة الإرشاد المكاني، حزمة من الخدمات التي تُعنى بإبراز الجهود والخدمات بالمسجد الحرام بأكثر من 23 لغة عالمية على مدار 24 ساعة، لتسهيل الوصول إلى كافة الخدمات المقدمة للقاصدين والمساهمة في الرقي بمنظومة الخدمات وتحقيق الأهداف المنشودة تجاه حسن وفادة ضيوف الرحمن وإثراء تجربتهم.

وترتكز أعمال الإدارة على ثلاثة محاور أساسية هي: الإرشاد المكاني بحيث يتم إرشاد السائلين وتوجيههم إلى أماكن الاستدلال داخل وخارج المسجد الحرام، وعبر مراكز الاستعلامات الخارجية، وإيصال كبار السن إلى أقرب نقطة لمقصدهم، مع تقديم الهدايا للقاصدين والترحيب بقدومهم، والإرشاد الزماني: وذلك فيما يتعلق بالإجابة عن الأسئلة والاستفسارات التي تتعلق بأوقات الصلوات ومواعيد الزيارات والمحاضرات والدروس وتزويدهم بجداول الدروس والمحاضرات، الإرشاد الثقافي: بالإجابة عن أسئلة واستفسارات المستفيدين الثقافية والعلمية التاريخية التي تتعلق بالمسجد الحرام وبلغتهم.