شكرا لقرائتكم خبر عن السدانة.. إرث ممتد لأكثر من 1400 عام بـ«قرار نبوي» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يتم توارث مهنة سدانة الكعبة المشرفة في قبيلة بني شيبة، منذ أن دفع النبي محمد «صلى الله عليه وسلم» مفتاح الكعبة إلى عثمان بن أبي طلحة من بني شيبة، عند فتح مكة في العام الثامن من الهجرة، معلنًا أن هذا العمل خالد في بني شيبة لا ينزعه منهم إلا ظالم، حيث يتوارثه أبناء شيبة حتى وقتنا هذا.

والسدنة كانوا هم الذين يستقبلون كسوة الكعبة، ويستلمونها ويحتفظون بها عندهم في أقبية خاصة داخل الحرم المكي، وكانوا مسؤولين عن تلبيس الكعبة بالكامل. ومن مهمتهم أيضًا العناية بالكعبة المشرفة وحمل مفاتيحها.

وتعود بداية مهنة سدانة الكعبة المشرفة تاريخيًا إلى أمر الله «سبحانه وتعالى» نبيه إبراهيم وابنه إسماعيل «عليهما السلام» برفع قواعد البيت الحرام.

وسدانة الكعبة تعني العناية بالكعبة المشرفة والقيام بشؤونها؛ من فتحها وإغلاقها وتنظيفها وغسلها وكسوتها وإصلاح الكسوة إذا تمزقت، واستقبال زوّارها وكل ما يتعلق بذلك، إلى جانب الإشراف على مقام سيدنا إبراهيم، ويطلق البعض عليها كلمة الحجابة.

أما كبير السدنة فهو مَن يحمل مفتاح الكعبة، ويتلقى الأوامر مباشرة من الديوان الملكي، وتعطى تلك الأوامر عن طريق إمارة مكة، وتفتح الكعبة بطلب من ولي الأمر مرتين؛ الأولى في الأول من شعبان والثانية في 15 من محرم.

وعندما يريدون فتح الكعبة لا يدخل إلا كبير السدنة و25 من السدنة، وتفتح فقط لغسلها أو لظروف استثنائية كإصلاح خلل ما، أو وجود ضيف لدى الملك أو الإمارة، والذين يدخلون الكعبة مدة دقيقتين للصلاة فيها.

وفي حال وفاة كبير السدنة تقام مراسم لتسليم المفتاح لخليفته في اليوم الثالث من عزائه.