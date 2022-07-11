شكرا لقرائتكم خبر عن ضخ 700 ألف م3 مياه بمكة والمشاعر في 24 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضخت شركة المياه الوطنية، 699.589 مترا مكعبا، بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة ومرافق الخدمات العامة بالحرم المكي الشريف، في 24 ساعة.

وأوضحت الشركة أنها تواصل عملياتها التشغيلية لمنظومة المياه والخدمات البيئية في المشاعر المقدسة ومكة المكرمة، وفق الخطط التي وضعت لخدمة حجاج بيت الله الحرام وعلى أفضل وجه، مشيرة إلى أن معدل الضخ للأحياء المخدومة بالشبكات في مدينة مكة المكرمة 21 ساعة في اليوم، وعلى مدار الساعة لشبكات المشاعر المقدسة ومرافق المسجد الحرام.

وأشارت إلى أنه تم جمع أكثر من 2100 عينة من المياه، من بداية شهر ذي الحجة، لفحصها وتحليلها والتأكد من مطابقتها للمواصفات.

وأكدت الشركة أنه، وبفضل من الله، لم يتم تسجيل أي انقطاعات مؤثرة في العمليات التشغيلية، وعدم رصد أي حالات تؤثر على تلك العمليات، مشيرة إلى استمرارية الجاهزية التامة للفرق الميدانية لمباشرة ومعالجة أي طارئ وفقا للممارسات المهنية وتبعا للبروتوكولات الصحية المطبقة.