شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة شرعية لتوعية ضيوف برنامج خادم الحرمين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - خصصت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، لجنة شرعية لتوعية ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج الذي تنظمه الوزارة ممثلة بالأمانة العامة للبرنامج، لتقديم التوعية الدينية وإرشادهم والإجابة عن أسئلتهم المتعلقة بمناسك الحج والعمرة وذلك طيلة أيام الحج في إطار جهود الوزارة في توعية ضيوف الرحمن كي يؤدوا المناسك وفق المنهج الصحيح. وتقدم اللجنة الشرعية كلمات إرشادية بعد كل صلاة في المصلى، وتوزيع المطويات المتعلقة بصفة الحج والمناسك، كما تقدم الفتوى الشرعية من خلال الإجابة على الهاتف المجاني المخصص لاستقبال الاستفسارات، حيث خصصت اللجنة رقمين للتواصل مع ضيوف البرنامج على مدار 24 ساعة، كذلك بثت اللجنة عددا من المقاطع التوعوية والفتاوى من كبار العلماء بالمملكة من خلال توزيع منشورات عليها «باركود» من خلالها يستطيع الشخص تحميل المقاطع ومشاهدتها.