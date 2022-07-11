شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مبادرات تدعم 10 آلاف من الأشخاص ذوي الإعاقة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استفاد من الخدمات التي قدمتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لحجاج بيت الله من الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، داخل المسجد الحرام، أكثر من 10 آلاف شخص، من خلال 5 مبادرات، هي «نحن معكم نسعى لخدمتكم، إشارة، أبصار، اجتماعي، الوصف المكاني بلغة الإشارة».

وقدمت الرئاسة عددا من البرامج والتي تضمنت ترجمة الدروس العلمية وخطب الجمعة، والسعي لتوفير التطبيقات الرقمية، وتوفير كتاب الله -عز وجل- والمجلدات والكتيبات الإرشادية بلغة برايل، التي تعينهم على أداء مناسكهم بكل يُسر وراحة.

وبيّن وكيل الرئيس العام للخدمات الاجتماعية والتطوعية م. أمجد الحازمي، أنه جرى إطلاق العديد من المبادرات الاجتماعية، في إطار الخطة التشغيلية والميدانية؛ لاستقبال ضيوف الرحمن وإثراء تجربة الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، فيما عكفت الإدارة العامة على إطلاق مبادرة «نحن معكم نسعى لخدمتكم» لخدمة ذوي الإعاقة البصرية والسمعية والحركية والفكرية، ومبادرة «إشارة» لترجمة لغة الإشارة لذوي الإعاقة السمعية، و«اجتماعي»، للتسهيل على قاصدي البيت العتيق أداء عباداتهم بكل يُسر وسهولة، مشيرًا إلى أن مبادرة «أبصار» تشمل خدمة ذوي الإعاقة البصرية بتمكينهم من الاطلاع على الكتب الدينية والاستفادة من الخرائط الإرشادية «الوصف المكاني».