شكرا لقرائتكم خبر عن أول أيام التشريق.. انسيابية في تأدية المنسك دون تزاحم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدى ضيوف الرحمن، أمس، مناسك ثاني أيام عيد الأضحى، وأول أيام التشريق، إذ رموا الجمرات الثلاث مبتدئين بالجمرة الصغرى، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة، تأسيًا واتباعًا للرسول الكريم «عليه الصلاة والسلام»، بيسر وسهولة، وذلك بعد مبيتهم بمنى ورميهم جمرة العقبة.

وتدفقت جموع الحجيج على منشأة الجمرات وجرى تأدية المنسك وسط انسيابية تامة، وفي وقت قياسي، وسط منظومة متكاملة من تنظيم الحركة، وبرنامج التفويج، والتزام الحجيج بالمسارات المخصصة، بما حافظ على انسيابية الحركة، ومنع التكدس والازدحام.

ورصدت ”الخليج 365” تحركات ضيوف الرحمن، طيلة رحلتهم في المشاعر المقدسة في منى ومزدلفة وعرفات وسط جهود كبيرة، من حكومة خادم الحرمين الشريفين؛ لتوفير كل ما يلزم الحاج لتأدية مناسكه بيُسر وسهولة.

وتضمنت خطط تفويج الحجاج، عند منشأة الجمرات، تحديد مسارات متعددة للذاهبين إلى الجسر، ومسارات أخرى للعائدين منه، لتنظيم حركة التفويج على المنشأة ومنع الاختناقات والتدافع، فضلًا عن تواجد كل الجهات الحكومية والخدمية، في كل مناطق المشاعر وتحت منشأة الجمرات، بما مكّن الحجاج من أداء مشاعرهم براحة تامة.