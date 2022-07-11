شكرا لقرائتكم خبر عن 100 مرافق طبي بمخيمات الحجاج العرب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت شركة مطوفي الدول العربية برنامج «المرافق الصحي»، في عامه الأول، للحجاج في المشاعر المقدسة، ضمن برامج مبادرة «مرافق ضيف الرحمن».

وقال نائب المشرف على إدارة الخدمات العامة المشرف على البرنامج د. جمال غنيم، إنه جرى توفير 100 مرافق صحي من مختلف التخصصات، سواء أطباء أو ممرضين أو طلاب طب من الجنسين، وتم توزيع 73 مرافقا على مخيمات الحجاج العرب في المشاعر.

وبين أن البرنامج، تضمن مركز اتصال يضم 20 طبيبا ذوي خبرات كبيرة للرد على استفسارات واتصالات المرافقين الموزعين على المخيمات في حال وجود طارئ كفكرة مبتكرة غير مسبوقة على مستوى مخيمات الحجاج.

وأشار نائب المشرف على البرنامج د. فايز معاجيني إلى أن البرنامج يهدف لتجويد الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن والرفع من مستواها، بجانب متابعة الحالة الصحية للحجيج في المخيمات لتخفيف الضغط على المستشفيات والمراكز الصحية في المشاعر خصوصا للحالات الخفيفة التي لا تستدعي الذهاب للمستشفيات والمراكز الصحية المنتشرة في المشاعر، مما يقلل الأعباء عليها ويسهم في تقديم خدمة راقية وسريعة ومميزة للحاج بعلاجه فورا دون الحاجة للتوجه للمستشفيات.

ولفت إلى أنه من صلاحيات المرافق الصحي توجيه بعض الحالات التي تستدعي الذهاب للمستشفى لحاجتهم لعناية طبية فائقة بعد طلب سيارة الإسعاف مما يسهم في سرعة التشخيص والعلاج.