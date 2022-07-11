شكرا لقرائتكم خبر «كن عونا» في خدمة ضيوف الرحمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الأهداف





قياس أداء وفعالية الجهود التطوعية



التطوع وفق معايير واضحة ومدروسة



تنويع الأساليب التنظيمية التطوعية



مواكبة أهم وأبرز التطورات



استخدام التقنيات الحديثة لخدمة الحجاج



3000 متطوع ومتطوعة حتى الآن 3000 متطوع ومتطوعة حتى الآن 300 في الحفاوة والترحيب 700 في الخدمات الصحية والإسعافية 700 في الخدمات الصحية والإسعافية 400 في السقاية والرفادة 890 في الترجمة والإرشاد 350 في مساعدة كبار السن 160 في الإسناد والدعم الإداري 200 في الحد من الهدر الغذائي

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.