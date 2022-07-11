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«كن عونا» في خدمة ضيوف الرحمن

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- بواسطة أيمن الوشواش - الأهداف

  • قياس أداء وفعالية الجهود التطوعية
  • التطوع وفق معايير واضحة ومدروسة
  • تنويع الأساليب التنظيمية التطوعية
  • مواكبة أهم وأبرز التطورات
  • استخدام التقنيات الحديثة لخدمة الحجاج

3000 متطوع ومتطوعة حتى الآن

300 في الحفاوة والترحيب

700 في الخدمات الصحية والإسعافية

400 في السقاية والرفادة

890 في الترجمة والإرشاد

350 في مساعدة كبار السن

160 في الإسناد والدعم الإداري

200 في الحد من الهدر الغذائي

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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