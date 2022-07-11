شكرا لقرائتكم خبر في أول أيام التشريق.. ضيوف الرحمن يرمون الجمرات الثلاث ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقبل حجاج بيت الله الحرام أمس، أول أيام التشريق، وتوجهوا إلى منشأة الجمرات بمنى لرمي الجمرات الثلاث، مبتدئين بالجمرة الصغرى، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة، تأسيا واتباعا لسنة الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام.

وخصصت مسارات متعددة لتوزيع الحشود على الأدوار المتعددة لمنشأة الجمرات لضمان انسيابية حركة الحجيج بفضل الله تعالى ثم بجاهزية مشروع الجمرات بأدواره المتعددة، الذي شيد بطريقة هندسية تراعي توزيع كثافة الحجيج في الرمي وتربطه بجسور للمشاة مع قطار المشاعر والمناطق المحيطة بمخيمات الحجاج في منى.

وتابع مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية خالد الفيصل، ووزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبدالعزيز بن سعود، حركة تفويج ضيوف الرحمن على منشأة الجمرات.

جسر الجمرات







انسيابية حركة الحجيج في منشأة جسر الجمرات



جاهزية مشروع الجمرات بأدواره المتعددة



شيد بطريقة هندسية تراعي توزيع كثافة الحجيج



تحديد طرقات للذاهبين لا تتعارض مع العائدين



مسارات متعددة بحيث لا يكون هناك تداخل بينهم



الحركة يشرف عليها رجال الأمن



بالتنسيق مع مؤسسات الطوافة



التقيد بالجدول الزمني المحدد لكتل الحجيج



أيام التشريق

هي 3 أيام بعد يوم النحر توافق

11-12-13 من ذي الحجة

التسمية:

كان الناس بعد ذبح الهدي يوم العيد يقطعون اللحم ويبرزونه تحت الشمس ليجف ولا يفسد وهو ما يسمى بالتشريق

التكبير:

يسن للحاج أن يكبر الله ويذكره أيام التشريق في كل أوقاته فيقول:

الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا

أيام معدودات:

هي الأيام المعدودات التي قال الله عز وجل فيها (وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ) (البقرة: من الآية 203)

اليوم الأول:

أول أيام التشريق معروف بيوم القر، وسمي بذلك لأن الحاج يقر ويمكث فيه بمنى، يرمي الجمرات بدءا من الجمرة الصغرى فالوسطى ثم الكبرى.

اليوم الثاني:

يعرف بيوم النفر الأول، وذلك لأن الحاج يجوز له أن يتعجل وينفر من منى بعد رمي جمرة العقبة الوسطى، والتوجه إلى الحرم المكي لأداء طواف الوداع

اليوم الثالث:

يعرف بيوم النفر الثاني، يرمي فيه غير المتعجلين الجمرات الثلاث قبل الخروج من منى، سمي بذلك كدلالة على أن من تعجل ونفر من منى في يومين فلا إثم عليه