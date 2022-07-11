محطة قطار الحرمين الأكبر في العالم بـ99 ألف م2

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وتم تشييد محطة قطار الحرمين في مطار المؤسس بجدة، الذي تديره وتعمل على إدارته وتشغيل محطاته أياد وطنية بكفاءة واقتدار، وبمهنية عالية، لخدمة ملايين المسلمين من قاصدي الحرمين الشريفين لدى تنقلهم والمسافرين ما بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، مرورا بجدة ورابغ، حيث تولـت الهيئـة العامـة للطيـران المدنـي مسـؤولية إنشـاء محطـة قطـار الحرميـن بالمطـار ضمـن المشـروع الجديـد لمطـار الملـك عبدالعزيز الدولي، وبذلك أصبح المطار الوحيد المرتبط بسكة حديد في الشرق الأوسط، كما تقف المحطة كأكبر محطة مسافرين للقطارات على مستوى العالم بمسـاحة تقدر بـ (99) ألـف م2، تتكون من 6 طوابـق، ومناطـق تجاريـة، ومنطقـة مخصصـة لانتظـار ركاب الدرجـة الأولـى.ويهدف المشروع إلى مواجهة تنامي عدد الحجاج والمعتمرين مـن الخـارج والداخـل، وتخفيـف الضغـط والزحـام علـى الطـرق بيـن مكـة المكرمـة والمدينـة المنـورة ومحافظـة جـدة، وتوفير أعلى سـبل الراحـة والأمـان والسـرعة التـي يوفرهـا السـفر بالقطـارات، إلـى جانب زيـادة عـدد الرحـلات بيـن المحطـات النهائيـة.
وتـدار محطـة قطـار الحرمين فـي مطـار الملـك عبدالعزيـز بجـدة بكـوادر سـعودية مؤهلـة تـم تدريبهـم وفـق أحـدث أنظمـة ومعاييـر الأمـن والسـلامة العالميـة، ويصـل عـدد الموظفيـن العامليـن خـلال الفتـرة الواحـدة 40 موظفـا وموظفـة يعملـون فـي أقسـام التذاكـر والحقائـب وإرشـاد وتوجيـه المسـافرين.
أرقام من المحطة
- تسـتوعب 6 قطـارات فـي وقـت واحـد
- تحتـوي علـى منصـة للقطـارات بطـول 519 م
- تبلـغ مسـاحة المناطـق الاسـتثمارية فيهـا 2543 م2
- تسـتطيع تسـيير رحلـة كل 10 دقائـق فـي أوقـات الـذروة
- وجـود 6 أرصفـة يبلـغ طـول الرصيـف الواحـد منهـا 519 م
- قـادرة علـى اسـتيعاب قطاريـن مزدوجيـن بسـعة 832 راكبـا لـكل رحلـة مزدوجـة
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