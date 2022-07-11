شكرا لقرائتكم خبر 246 ميجاوات لإنارة مشعر منى أول أيام العيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وبينت «السعودية للكهرباء» أن الخطة التشغيلية للشركة هذا العام، تسير وفق ما هو مخطط له، وأن الأحمال المسجلة أول أيام العيد في منى بلغت 246 ميجاوات، ولا يزال المتخصصون بمركز العمليات والتحكم بالمشاعر المقدسة يراقبون شاشات الأحمال.وأضافت الشركة أنها تسعى إلى تقديم خدمة كهربائية بمستوى عال من الموثوقية والكفاءة في الأداء في سبيل راحة حجاج بيت الله الحرام، لا سيما أن خطة هذا العام اشتملت على عدة مرتكزات؛ منها الإشراف الكامل على تشغيل وصيانة الشبكة الكهربائية خلال هذه الفترة وتعزيز النظام الكهربائي لضمان أعلى درجات الموثوقية ومعايير السلامة، وذلك من خلال تعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة من خلال 46 مشروعا جديدا في مجالي النقل والتوزيع وتوفير مصادر تغذية للطاقة الكهربائية تتجاوز الأحمال المتوقعة ومصادر تغذية احتياطية، وفقا لخطط أعدت مسبقا.
كانت هذه تفاصيل خبر 246 ميجاوات لإنارة مشعر منى أول أيام العيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.