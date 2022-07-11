شكرا لقرائتكم خبر وفرة تموينية في الحج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - المعدل اليومي 18 مليون وجبة غذائية وسلعة 1.5 مليون وجبة جاهزة 1.5 مليون وجبة جاهزة 3 ملايين عبوة مياه مبردة 1.9 مليون عبوة ألبان وعصائر 4.5 ملايين رغيف خبز 7 ملايين عبوة مرطبات جهود وزارة التجارة المواد متوفرة بكثافة بحسب الخطة المرسومة الإشراف على دخول الشاحنات المبردة الفرق الرقابية تتابع دخول وتوزيع الشاحنات جولات على منافذ بيع السلع التموينية بالمشاعر التأكد من وفرة المعروض التأكد من عدم وجود أي مخالفات تجارية

كانت هذه تفاصيل خبر وفرة تموينية في الحج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.