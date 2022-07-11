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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ماذا يحتاج ضيوف الرحمن في حقائبهم الشخصية؟ سؤال يتكرر في كل موسم عند تجهيز حقيبة الحج، خاصة أن أغراض الحاج تختلف عن أغراض السفر العادية؛ لأنها ينبغي أن تتناسب مع الشعائر. ولا بد لكل حاج عقد العزيمة على أداء الفريضة أن يتعرف على المستلزمات ليسهل عليه قضاء فريضة الحج دون ارتباك أو معاناة، فعوضا عن تجهيز الأوراق الثبوتية المطلوبة في الحج والملابس، إليك بعض المستلزمات، سواء الشخصية أو الصحية أو المستلزمات الأخرى التي تساعدك في الحج: أساسيات لرحلة الحج:





القرآن الكريم.



كتيب



عن الحج.



كتب أدعية.



سبحة.



سجادة صلاة.



رداء للصلاة للمرأة.



مستلزمات الشخصية:



شامبو وغسول للجسم بلا رائحة.



فرشاة ومعجون أسنان.



واق شمسي.مزيل لرائحة العرق بلا رائحة.



مناديل وجل معقم لليدين.



مشط للشعر ومقص.



قصاصة أظافر.



غطاء للعين.



نظارة شمسية.



مظلة شمسية.



منشفة للوجه والجسم والشعر.



حقيبة يد.



أعواد قطن للأذن.



رداء إحرام احتياطي بالنسبة للحاج.



عباية احتياطية بالنسبة للمرأة.



حذاء مريح.



حذاء للدورات المياه.



المستلزمات الصحية:



مسكنات (خافض للحرارة – الصداع).



كريم للعضلات.



كريم للتسلخات.



قطرات للعين وبخاخ للأنف.



دواء الحموضة.



كمامة للوجه.



حبوب للحساسية ونزلات البرد.



لاصق الجروح.



مطهر للجروح.



الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة ( السكر – الربو – الضغط وغيرها).



مستلزمات أخرى:



شاحن جوال سلكي ومتنقل.



أكياس بلاستيكية للملابس المتسخة.



كيس صغير لحصى الجمرات.



أموال نقدية.



بطاقة الصراف أو الفيزا.



وجبة خفيفة وسريعة في حال الشعور بالجوع في أي وقت.



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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.