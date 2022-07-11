شكرا لقرائتكم خبر إرشاد 3390 حاجا يوم العيد.. وجولات لمنع الافتراش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أرشد الكشافة المشاركون في خدمة ضيوف الرحمن - يوم العيد - 3390 حاجا من مختلف الجنسيات، منهم 1313 حاجا أوصلوا إلى مقار حملاتهم، و2077 حاجا تم إرشادهم بالتوجيه والشرح، وذلك خلال 520 طلعة.

وهيأت الجمعية لمهمة الإرشاد فقط في يوم العيد 1100 كشاف وجوال وقائد عملوا في ستة مراكز إرشاد بمنى، إضافة إلى نقاط الإرشاد المتجول عبر آلية دقيقة من حيث التناوب أو التسجيل الالكتروني والإرشاد عن بعد.

من جهة أخرى باشر أفراد الكشافة مساندتهم لأمانة العاصمة المقدسة في منع البائعين المتجولين بصورة غير نظامية من الافتراش في الساحات والطرق.