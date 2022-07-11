إرشاد 3390 حاجا يوم العيد.. وجولات لمنع الافتراش

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وهيأت الجمعية لمهمة الإرشاد فقط في يوم العيد 1100 كشاف وجوال وقائد عملوا في ستة مراكز إرشاد بمنى، إضافة إلى نقاط الإرشاد المتجول عبر آلية دقيقة من حيث التناوب أو التسجيل الالكتروني والإرشاد عن بعد.من جهة أخرى باشر أفراد الكشافة مساندتهم لأمانة العاصمة المقدسة في منع البائعين المتجولين بصورة غير نظامية من الافتراش في الساحات والطرق.
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