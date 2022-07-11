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إرشاد 3390 حاجا يوم العيد.. وجولات لمنع الافتراش

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- بواسطة أيمن الوشواش - أرشد الكشافة المشاركون في خدمة ضيوف الرحمن - يوم العيد - 3390 حاجا من مختلف الجنسيات، منهم 1313 حاجا أوصلوا إلى مقار حملاتهم، و2077 حاجا تم إرشادهم بالتوجيه والشرح، وذلك خلال 520 طلعة.

وهيأت الجمعية لمهمة الإرشاد فقط في يوم العيد 1100 كشاف وجوال وقائد عملوا في ستة مراكز إرشاد بمنى، إضافة إلى نقاط الإرشاد المتجول عبر آلية دقيقة من حيث التناوب أو التسجيل الالكتروني والإرشاد عن بعد.

من جهة أخرى باشر أفراد الكشافة مساندتهم لأمانة العاصمة المقدسة في منع البائعين المتجولين بصورة غير نظامية من الافتراش في الساحات والطرق.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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