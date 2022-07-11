متطوعو الهلال الأحمر: خدمة الحجيج رسالة إنسانية

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وأكد المتطوعان ضمن فرق الهلال الأحمر بالمسجد الحرام عبدالعزيز بن عقيل وعبدالله بن جنتيح عملهما في تنافس شريف مع زملائهما من منسوبي القطاعات العاملة بالحج لمد يد العون للمرضى بكل أمانة واقتدار ورحمة ومحبة لكبير سن، أو معاق، أو مريض أتوا ملبين لرب العالمين، طالبين الرحمة والمغفرة يأملون من الله عز وجل حجا مبرورا وسعيا مشكورا. فيما لم تخف مدربة الإسعاف عهود المالكي وزميلاتها فهيمة سندابي ومها الخالدي وشموخ المولد مشاعر السعادة والرضا بتقديم الخدمات الإسعافية لحجاج بيت الله الحرام ، والإسهام في نشر التوعية بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية أثناء وقوفهم على صعيد عرفات وبقية المشاعر، وحثهم على تجنب الإجهاد الحراري أثناء تأدية مناسك الحج الناتج عن التعرض المباشر للشمس والحر والتزاحم من خلال أخذ القدر الكافي من الراحة وشرب السوائل واستخدام المظلات الشمسية فاتحة اللون.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يشرف المتطوعون والمتطوعات في هيئة الهلال الأحمر السعودي خلال موسم حج العام الحالي بتقديم خدمات وتحمل مسؤوليات عظيمة تجاه حجاج بيت الله الحرام؛ إذ تتعدد مهامهم والأدوار المناطة بهم لتقديم خدمات إسعافية وتوعوية وإرشادية ، منذ أن تطأ أقدام الحجيج أرض المملكة وحتى مغادرتها إلى بلدانهم بعد أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.وأكد المتطوعان ضمن فرق الهلال الأحمر بالمسجد الحرام عبدالعزيز بن عقيل وعبدالله بن جنتيح عملهما في تنافس شريف مع زملائهما من منسوبي القطاعات العاملة بالحج لمد يد العون للمرضى بكل أمانة واقتدار ورحمة ومحبة لكبير سن، أو معاق، أو مريض أتوا ملبين لرب العالمين، طالبين الرحمة والمغفرة يأملون من الله عز وجل حجا مبرورا وسعيا مشكورا. فيما لم تخف مدربة الإسعاف عهود المالكي وزميلاتها فهيمة سندابي ومها الخالدي وشموخ المولد مشاعر السعادة والرضا بتقديم الخدمات الإسعافية لحجاج بيت الله الحرام ، والإسهام في نشر التوعية بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية أثناء وقوفهم على صعيد عرفات وبقية المشاعر، وحثهم على تجنب الإجهاد الحراري أثناء تأدية مناسك الحج الناتج عن التعرض المباشر للشمس والحر والتزاحم من خلال أخذ القدر الكافي من الراحة وشرب السوائل واستخدام المظلات الشمسية فاتحة اللون.

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