شكرا لقرائتكم خبر الوفود الإعلامية تنقل الوجه السعودي المشرق للعالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نهضت المملكة ممثلة في وزارة الإعلام بدورها في تمكين مختلف وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة المحلية منها والدولية في نقل شعائر الحج لمختلف دول العالم وبلغات عدة؛ واستضافت الوفود الإعلامية المشاركة في تغطية موسم الحج وتنقل ضيوف الرحمن بين مواقع المشاعر المقدسة لتأدية الركن الخامس من أركان الإسلام؛ مع تهيئة كافة الاحتياجات وتوظيف التقنية الحديثة لتمكينهم من أداء رسالتهم الإعلامية على أوسع نطاق.

وأبرزت الوفود الإعلامية المشاركة في موسم حج هذا العام الوجه المشرق للجهود الكبيرة التي تبذلها حكومة خادم الحرمين لخدمة حجاج بيت الله؛ من مختلف أصقاع المعمورة؛ مؤكدين دور الإعلام في تقوية أواصر اللحمة وتقوية العلاقات في موسم الحج الذي يعتبر أكبر تجمع إسلامي يشهده العالم في كل عام.

توظيف التقنية

وأوضح رئيس الهيئة الوطنية للإعلام بجمهورية مصر العربية حسين زين؛ أن المملكة لها دورها الكبير في تنظيم الحج عبر توظيف التقنية سواء في التسهيل على هذه الجموع من الحجاج أداء مناسكهم في راحة واستقرار؛ أو من خلال التهيئة الكاملة لتمكين الوفود الإعلامية من أداء مهامها الإعلامية وما يتعلق بإيصال شعيرة الحج ونقلها بمختلف اللغات لأنحاء العالم؛ حيث يتابع الجميع مختلف قنوات التلفزيون السعودي، والإذاعات السعودية وهي تحقق نوعا من الانسجام وتوحيد اللغة الإعلامية مع الوسائل الأخرى؛ في نقل شعائر الحج.

وهنأ رئيس اتحاد الإذاعات الإسلامية الدكتور عمرو الليثي حكومة خادم الحرمين الشريفين بدقة تنظيم الحج بعد تخطي جائحة كورونا ورفع عدد الحجاج إلى مليون حاج من مختلف الجنسيات، الذي كان عاما استثنائيا على كافة المستويات؛ مشيرا إلى مكانة الرسالة الإعلامية التي تصنع الأثر الكبير في تقوية العلاقات ولم شمل الأمة؛ إلى جانب أن تعاليم الدين الإسلامي تحث على التعاون والتكاتف؛ حيث تتجلى هذه المظاهر في الحج بكافة صورها وأشكالها.

تنظيم رائع

وقال ندير صنهاجي من الاتحاد الدولي للصحفيين في بلجيكا: إن الإعلام يمثل نموذجا مميزا في إبراز الصورة المشرفة للحج، حيث تجد المسلمين بلباس واحد في مكان واحد وفي زمن واحد لأداء شعيرة واحدة؛ وركن من أركان الإسلام، مرددين بصوت واحد «لبيك اللهم لبيك .. لبيك لا شريك لك لبيك».

وأضاف أنه يؤدي الحج للمرة الأولى ووجد التنظيم الرائع والأخلاق الحميدة التي تتجلى في نفوس السعوديين عندما يستقبلون ضيوف الرحمن؛ بكل حميمية وكرم ضيافة، مما يشعرهم وكأنهم في بلدهم، إضافة إلى تهيئة كافة الاحتياجات التي تعين على تقديم رسالتهم الإعلامية خلال تغطية هذه الشعيرة الإيمانية.

صورة غنية عن الوصف

وأورد الإعلامي أحمد أبوزيد؛ من قناة إكسترا نيوز المصرية؛ أن الصورة داخل المشاعر المقدسة، غنية عن الوصف؛ برؤية الحجاج بلون واحد متشحين ببياض الملابس؛ معززين الكيان الإسلامي وتآخي المسلمين؛ يساعد بعضهم بعضا، الكبير يمد يد العون والمساعدة للصغير؛ ومراعاة كبار السن، كنهج من تعاليم الدين الإسلامي؛ داعيا المولى عز وجل أن يديم على المملكة أمنها واستقرارها وأن يوفقها في خدمة الإسلام والمسلمين.

ونوه رئيس القسم السياسي بصحيفة المصري اليوم بالدور الكبير الذي تقدمه وسائل الإعلام المشاركة في تغطية شعيرة الحج؛ وإظهار جوانب التآلف واللحمة والتآخي بين المسلمين بعضهم بعضا، وتناغم المجهودات الأمنية والصحية والتنظيمية في المشاعر المقدسة؛ للتسهيل على الحجاج أداء مناسكهم.

من آراء الوفود الإعلامية

